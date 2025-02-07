"Ростелеком" в семи тюменских муниципаллитетах обновил систему оповещения

"Ростелеком" завершил очередной этап развития региональной системы оповещения - работы проводились в Голышмановском и Заводоуковском муниципальных округах, в Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Тобольском, Юргинском и Ярковском районах, сообщили в пресс-службе компании.

В 2024 году модернизированы 62 действующие электромеханические сирены, установлено 72 новых громкоговорителя. Все устройства подключены к цифровым каналам связи.

Алексей Сухорученко, начальник управления "Тюменской областной службы экстренного реагирования":

Региональная автоматизированная система централизованного оповещения позволяет в режиме реального времени следить за включением устройств, моментально отслеживать состояние оборудования и каналов связи. Оповещение можно включать сразу во всех населенных пунктах или выборочно. Специалисты, ответственные за информирование граждан, могут заранее записывать речевые модули, устанавливать громкость сигнала тревоги и настраивать время автоматического запуска устройств. Сегодня средствами оповещения охвачено 78 % населения региона.

Оповещение можно включать сразу во всех населенных пунктах или выборочно. Например, оперативные службы активно используют систему оповещения в паводок. В 2024 году во время подтопления жилых домов на юге области, сотрудники предупреждали население о приближающейся опасности звуком сирен и устно через громкоговорители.

Для безопасной передачи данных организованы закрытые защищенные каналы связи. Модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения в Тюменской области продолжится и в 2025 году.