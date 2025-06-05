23 стобалльника получат от Тюменской области по 100 тысяч рублей

В Тюменской области 23 одиннадцатиклассника получат по 100 000 рублей, эти ребята сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Сегодня стали известны итоги Единого государственного экзамена по химии, литературе и истории в Тюменской области.

"23 выпускника сдали экзамены с максимальным результатом. Из них 17 – по химии, пять – по литературе и один – по истории. Отличное начало!", – сказал губернатор Александр Моор.

Начиная с 2022 года, выпускники в Тюменской области за каждый ЕГЭ, сданный на 100 баллов, получают по 100 000 рублей. Поручение премировать ребят дал Александр Моор во время прямой линии 21 июня 2022 года.