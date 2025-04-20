О плюсах занятия вокалом рассказал эксперт

При должных усилиях уникального звучания голоса могут добиться и не звезды мировой эстрады.

– Умение петь – не врожденный талант, каждому человеку нужно время для развития этого навыка. Но у некоторых есть предрасположенность: например, мелизмы или техника горлового пения. А еще возможность адаптироваться и, как бы мы сказали, наслушенность, когда ребенка с детства приучают к музыкальному языку, – поделился основатель своей вокальной студии Степан Иванов.

Интересно, что некоторые сравнивают занятия по вокалу со спортивной тренировкой. Эта аналогия, отмечает Степан, не лишена оснований.

– Пресс, конечно, пением не накачаешь, но после пары упражнений на диафрагму люди действительно устают. Другие очевидные плюсы вокала: оно помогает справиться с заиканием, улучшает артикуляцию, раскрывает внутренние зажимы и даже повышает уровень гормона счастья, – говорит вокалист.

Чтобы не допускать частых визитов к врачам, голос нужно беречь. Не есть в избытке жирное, острое и соленое, слишком холодную или горячую пищу. Правильно дышать с упором на диафрагму и не перегружать связки. Если ситуация серьезная, самолечение исключено, - сообщает Тюменская область сегодня.