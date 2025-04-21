Дальневосточные коллеги побывали в Тобольске

Директор Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева Виктор Шалай посетил Тобольск в рамках рабочего визита.

В сопровождении генерального директора Тюменского музейно-просветительского объединения Светланы Сидоровой и исполняющего обязанности директора Тобольского музея-заповедника Эдуарда Бурнашева гость из Владивостока побывал на экскурсии по архитектурному ансамблю Тобольского кремля, посетил объекты музейного показа и встретился с коллективом музея-заповедника.

На встрече в конгресс-зале Дворца наместника Виктор Алексеевич рассказал об истории становления музейного дела в Приморье, поделился с коллегами опытом реализованных проектов и межмузейного сотрудничества, а также идеями по теме, которая могла бы объединить столь далекие друг от друга Тюмень, Тобольск и Дальний Восток – экспедиции легендарного русского мореплавателя эпохи правления Петра I, капитана – командора Витуса Беринга.

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.