В Тобольске придумали, как вовлечь спортивных болельщиков в экологические акции

Фото - Корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим»

Баскетбольный клуб "Нефтехимик" при поддержке "Сибура" в Тобольске запускает инициативу, объединяющую спорт и заботу об окружающей среде "ЭкоТрибуна". Болельщики города на протяжении двух месяцев будут собирать пластиковые бутылки и сдавать их в "ЭКОДОМ Спортивный". Самые активные получат специальные призы на домашних матчах, а главный приз, будет вручён абсолютному победителю - тому, кто сдаст больше всех пластиковых бутылок. сообщили в пресс-службе "Сибура".

Дмитрий Тараканов, директор БК "Нефтехимик":

Баскетбольный клуб "Нефтехимик" стремится быть не только спортивным лидером города, но и примером для болельщиков в вопросах экологии. Для нас это важная миссия — быть драйвером вторичной переработки пластика.

Целью инициативы - популяризация вторичной переработки пластиковых отходов, формирование экологической культуры среди болельщиков и спортсменов, а также вовлечение отходов в повторный оборот. Для участия болельщикам предлагают сдавать пластиковые бутылки в "ЭКОДОМ Спортивный" с указанием своих данных и названия клуба – "БК Нефтехимик".

"СИБУР активно поддерживает экологические инициативы. Спорт – это мощный инструмент, способный привлечь внимание к важным вопросам экологии, а вторичная переработка пластика – один из ключевых шагов на пути к устойчивому развитию, – считает эксперт по развитию социальной сферы "ЗапСибНефтехим" Вячеслав Граб.

В "Сибуре" отмечают, что пластик можно перерабатывать до десяти раз, а с развитием новейших технологий – практически бесконечно. Изделия из вторичного пластика обладают меньшим экологическим следом и позволяют экономить ресурсы. Пластиковые бутылки могут превращаться в спортивную форму, обувь, спортинвентарь и даже новую пищевую упаковку из ПЭТ-гранулы Vivilen.