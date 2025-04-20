Опасен ли фейсфитнес, ответила врач

Врач-дерматолог, косметолог Анна Смольянова объяснила, почему нужно быть осторожными с буккальным массажем и фейсфитнесом.

"В первую очередь, методики противопоказаны при воспалительных процессах в зоне воздействия, то есть если у вас есть акне, экзема, нейродермит, псориаз, делать по ним массаж лица строго противопоказано, это может привести к обострению, - говорит эксперт. - Также важно понимать то, что возрастные изменения — это не только то, что мы видим непосредственно на изменении качества кожи. Это изменение самой сосудистой стенки, процессов синтеза и сборки коллагена. Поэтому, когда мы совершаем избыточное перерастяжение либо неправильно оцениваем, какие из мышц на нашем лице находятся в состоянии гипо-, а какие в состоянии гипертонуса (например, круговая мышца глаза и круговая мышца рта — они находятся всегда в состоянии гипертонуса), это может привести к усугублению имеющихся морщин и ухудшению, допустим, близлежащих областей, в частности — усугублению носогубных складок".

По словам Анны Смольяновой, единственная скелетная мышца на нашем лице, которая часто находится в состоянии гипертонуса - это жевательная мышца. И когда мы начинаем дополнительно ее тренировать, даже неосознанно, избыточный гипертонус в первую очередь приведет не к подтянутому овалу лица, а к чрезмерной стираемости жевательной поверхности зубов — шестерок и семерок — и избыточной нагрузке на височно-нижнечелюстной сустав, - сообщает АиФ-Тюмень.