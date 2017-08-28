Почти все тюменские школы готовы к учебному году

В новом учебном году в школы Тюмени за знаниями отправятся более 90 тысяч школьников, из них 11,5 тысяч сделают это впервые.

"Ежегодно мы набираем примерно на тысячу первоклассников больше, чем в предыдущем: в 2013 году мы приняли в наши школы 8,3 тысячи ребят, в 2014 году — 9,3 тысячи, в 2015 году — 10 тысяч, в 2016 году – 10,6 тысячи учеников", — отмечает директор департамента образования администрации Тюмени Вячеслав Воронцов.

Готовность образовательных организаций к новому учебному году проверяет комиссия, в которую входят представители департамента образования, Роспотребнадзора, МЧС, ФСБ и полиции. По словам Воронцова, сейчас принять ребят готовы практически все общеобразовательные организации, уже подписаны соответствующие акты. Исключение составляют три объекта, где идет капитальный ремонт. Один из них, второй корпус школы № 9 на улице Шишкова, 15, переходит на 2018 год. В этом учебном году образовательный процесс будет организован на базе первого корпуса.

29 августа комиссионное обследование на предмет готовности пройдет в школах № 13 и 5. В школе № 13 на улице Игримской, 30 ко Дню знаний должны полностью запустить основной корпус, а работы в спортивном зале и административном блоке завершат в течение осени. В школе № 5 (корпус на улице Холодильной, 73а) 1 сентября на благоустроенной территории пройдет торжественная линейка, а ученики сядут за парты в обновленных классах, сообщает пресс-служба администрации Тюмени

Всего в областном центре работают 54 общеобразовательных учреждений. В преддверии нового учебного года в них пришли около 140 новых педагогов. В целом тюменские школы укомплектованы кадрами практически полностью — незакрытыми остались примерно 20 вакансий.