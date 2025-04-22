Родители тюменских школьников участвуют в рейдах по безопасности дорожного движения

"Родительские патрули" участвуют в рейдах с сотрудниками Госавтоинспекции, которые проходят у школ Тюмени. Активные родители призывают водителей пропускать детей на пешеходных переходах и объясняют школьникам, как правильно переходить дорогу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Автоинспекторы ежедневно несут службу у тюменских школ, считая это приоритетом своей деятельности по безопасности на дорогах. Они отмечают: большинство тюменских водителей понимают, что нужно быть очень аккуратными на дорогах, чтобы не сбить ребенка, который может совершать ошибки, например, перебегая улицу или выбегая из-за припаркованного транспорта.

Весной детей на дорогах и во дворах особенно много, Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожнее, а родителей ежедневно напоминать детям о правилах дорожной безопасности.