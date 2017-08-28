В Тюмени высадят новые яблони и тополя

Этой осенью в Тюмени в рамках компенсационного озеленения за счет городского бюджета посадят 622 дерева и 4589 кустарников. Из деревьев к посадке планируются ель колючая, липа мелколистная и крупнолистная, вяз обыкновенный, яблоня сибирская и "Роялти", тополь пирамидальный и клен остролистный, из кустарников — сирень венгерская и кизильник блестящий.

"После посадки в течение первого вегетационного периода за высаженными деревьями и кустарниками будут ухаживать. Это открытие и закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок, обрезка крон и вырезка суши, удаление поросли. На приживаемость посадочного материала после посадки устанавливается срок гарантии качества оказанных услуг: для лиственных пород — не менее двух лет, для хвойных пород — не менее трех лет", — рассказывают в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени

За последние четыре года на территории Тюмени в рамках компенсационного озеленения высадили 5068 деревьев и 35167 кустарников.