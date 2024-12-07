Более 8 тысяч деревьев высадят в Тюмени в будущем году

В 2025 году в Тюмени планируется высадить 8 тыс. 629 зеленых насаждений, в том числе 629 — во дворах. В дворовых территориях появится 545 погонных метров живой изгороди.

На эти цели в бюджете предусмотрено 123 млн рублей.

В 2024 году Тюмень приросла 8 тыс. 563 саженцами. Всего с 2011 года на территории города обосновалось 68 тыс. 303 дерева, по итогам 2025 года будет 76 тыс. 932 дерева.

Мероприятия запланированы при благоустройстве 30 дворов, а также общественных территорий. Для посадки во дворах предусмотрены субсидии по программе "Посади дерево". Ежегодно в городе проходят акции "Классное дерево", - сообщает Вслух.ру.