Погода в Тюмени на неделю: до +25 и дожди

На этой неделе в Тюмени ожидаются частые осадки. По прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня, 28 августа, составит до 22 градусов тепла, пройдет грозовой дождь.

Во вторник осадков не ожидается, но столбик термометра не поднимется выше 19 градусов.

В среду и четверг пройдут дожди, температура воздуха в эти дни днем составит около 18 градусов тепла. С пятницы по воскресенье осадки также вероятны. Температура воздуха в светлое время суток составит до плюс 25 градусов.