В самой крупной школе региона — 26 первых классов

Фото: Тюменская линия

В День знаний в Тюмени примет учеников самая большая школа области — новый корпус МАОУ СОШ №63 в микрорайоне Восточный-2. Образовательное учреждение площадью более 25 тысяч квадратных метров рассчитано на 1,5 тысячи учебных мест. В школе 77 кабинетов, расположенных в восьми отдельных блоках. Образование тут планируют давать с физико-математическим уклоном.

"В школе будут работать две междисциплинарные лаборатории, в которых можно проводить опыты по предметам естественно-математического цикла. Это прежде всего физика, химия, биология. Мы сделали их междисциплинарными, чтобы у детей и педагогов была возможность проводить опыты, направленные на решение сразу нескольких задач. В прошлом году у нас был запущен мощный проект открытия на базе школ робототехнических лабораторий. В этой школе у нас также появится IT-лаборатория и две лаборатории, специально оборудованных для занятий робототехникой. Она полностью оснащена в соответствии со всеми современными требованиями: от наглядных пособий до интерактивного и компьютерного оборудования", — отмечает директор департамента образования администрации Тюмени Вячеслав Воронцов.

В учреждении выделена зона начальной школы. В двух корпусах школы сформировано 26 первых классов, есть даже класс 1 "Я".

Отдельный блок — для спортивных занятий: туда вошли большой спортивный зал для проведения соревнований по баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу, акробатике с трибунами на 600 зрителей, тренажерный, хореографический и малый спортивный залы.

Как замечают в администрации города, большое внимание уделено организации пространства в местах для отдыха. Здесь размещено спортивное оборудование: теннисные столы, шведские стенки, шахматные доски. Появятся и зоны для творчества, укомплектованные магнитно-маркерными, интерактивными и меловыми досками, на которых можно будет поиграть в различные игры и смотреть мультфильмы.

В школе будут работать два обеденных зала — на 300 и 365 человек. Для старшего звена предусмотрена система питания "шведский стол".