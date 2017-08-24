Тюмень за день: 24 августа

Тюменские школы, музеи, библиотеки и филармония примут участие в масштабном культурологическом проекте

В Тюмени проходит августовский открытый образовательный форум. Накануне состоялось пленарное заседание, на котором губернатор Тюменской области обозначил основные задачи, стоящие перед педагогическим сообществом, привел примеры эффективно действующих проектов и представил новый проект, адресованный школьникам, педагогам, родителям и общественности.

На тюменской набережной пройдет костюмированный велопарад

В Тюмени 26 августа в 11 часов на набережной начнется велопарад "Леди на велосипеде". "Это будет женский велопарад, участницы которого заранее готовят наряды и украшают велосипеды, чтобы в назначенный день принять участие в акции, побороться за призы, необычно и с пользой провести время", — комментируют затею в Тюменском городском многопрофильном центре.

На развязке Мельникайте — Федюнинского на несколько дней ограничат движение

В Тюмени с 25 по 28 августа в районе развязки на пересечении улиц Федюнинского и Мельникайте ограничат движение транспорта. Как пояснили в главном управлении строительства Тюменской области, в эти дни там будут обустраивать надземные переходы.

Тюмень готовится к очередному нефтегазовому форуму

Тюменский нефтегазовый форум пройдет 20–21 сентября на площадке Тюменского технопарка. Ожидается порядка 30 дискуссионных площадок различных форматов и более 2 тысяч делегатов из 16 стран.

Мост через Туру по Мельникайте в Тюмени закрывают на реконструкцию

В областном центре с 3 сентября по 1 октября для транспорта будет закрыт участок улицы Мельникайте от улицы Тимофея Кармацкого до улицы Хабаровской. В это время там займутся демонтажом нынешнего и возведением нового моста через Туру.