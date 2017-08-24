На тюменской набережной пройдет костюмированный велопарад

В Тюмени 26 августа в 11 часов на набережной начнется велопарад "Леди на велосипеде".

"Это будет женский велопарад, участницы которого заранее готовят наряды и украшают велосипеды, чтобы в назначенный день принять участие в акции, побороться за призы, необычно и с пользой провести время", — комментируют затею в Тюменском городском многопрофильном центре.

Темой первого тюменского костюмированного велопарада стало кино. Тюменкам предлагают выбрать любимый или просто яркий и узнаваемый женский образ из кино или телесериалов, подобрать наряд и аксессуары, при желании украсить велосипед.

Жюри определит и наградит победительниц в номинациях "Лучший кинообраз", "Лучший коллективный образ", "Оригинальный костюм", "Лучшее оформление велосипеда".

Для гостей праздника на набережной пройдут мастер-классы по аргентинскому танго, йоге, декоративно-прикладному творчеству, будет работать игротека, релакс- и игровая зона для детей, а также фотозона с ретроавтомобилем.

Зарегистрироваться на участие в велопараде можно в группе "Вконтакте".