Тюмень готовится к очередному нефтегазовому форуму

Тюменский нефтегазовый форум пройдет 20–21 сентября на площадке Тюменского технопарка. Ожидается порядка 30 дискуссионных площадок различных форматов и более 2 тысяч делегатов из 16 стран.

Тема главной пленарной сессии — "Модернизация ТЭК: инновации и инвестиции". Среди актуальных тем вопросы влияния новых технологий на развитие отрасли, бережного природопользования, геологоразведка и оценка запасов углеводородов, система обучения и подготовки кадров для отраслей ТЭК. По традиции экспозиционная часть форума — выставка инновационных проектов — познакомит участников с абсолютными новинками отрасли.

В этом году у Тюменского нефтегазового форума есть страна-партнер — Германия. К участию в ключевых мероприятиях приглашены член правления, генеральный директор Федерального союза природного газа, нефти и геоэнергетики ФРГ Кристоф Лёвер, а также генеральный секретарь Федерального союза энергетического и водного хозяйства ФРГ Штефан Капферер. С российской стороны федеральный уровень представительства будет обеспечен министром природных ресурсов Сергеем Донским. Свое участие в мероприятии также подтвердили заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, генеральный директор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" Игорь Шпуров, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов, генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов, вице-президент ПАО "НК Роснефть" Андрей Шишкин, член правления ПАО "Лукойл" Азат Шамсуаров.