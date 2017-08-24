На развязке Мельникайте — Федюнинского на несколько дней ограничат движение

В Тюмени с 25 по 28 августа в районе развязки на пересечении улиц Федюнинского и Мельникайте ограничат движение транспорта. Как пояснили в главном управлении строительства Тюменской области, в эти дни там будут обустраивать надземные переходы.

С 22 часов 25 августа до 6 часов 26 августа будет перекрыта правая половина кольца на пересечении с улицей Мельникайте — от здания на улице Федюнинского, 10а до здания, расположенного по адресу улица Федюнинского, 41.

С 22 часов 26 августа до 6 часов 27 августа перекроют левую половину кольца на пересечении с улицей Мельникайте — от здания на улице Федюнинского, 43 до здания, расположенного по адресу улица Мельникайте, 144.

А с 22 часов 27 августа до 6 часов 28 августа для транспорта закроют участок от здания на улице Федюнинского, 4/1 до здания, расположенного по адресу Федюнинского, 43.