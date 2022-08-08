В Тюменской области ведется работа по повышению безопасности дорожного движения

С этой целью сотрудниками Госавтоинспеции Тюменской области не только проводятся различные профилактические мероприятия, но и уделяется серьезное внимание модернизации дорожной инфраструктуры, сообщает Мегатюмень.

Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на регулируемых пешеходных переходах города Тюмени в прошлом году было введено экспериментальное применение светодиодной подсветки, дублирующей сигналы светофора на его опорах. Таких мест в городе Тюмени два. Это перекресток улиц Республики – Красина в районе Набережной и на улице Московский тракт вблизи ТРЦ "Колумб".

- Экспериментальное применение указанного технического решения оценивается положительно, улучшает видимость сигналов светофоров, - отметили в Госавтоинспеции Тюменской области.