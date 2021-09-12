Тематический урок "Островок безопасности" провели для юных тюменцев

Сотрудники Центральной детской библиотеки провели для юных тюменцев тематический урок-игру "Островок безопасности", посвященный правилам дорожного движения. Мероприятие состоялось в рамках проекта "Book Сity - территория чтения и творчества".

Участникам занятия предложили совершить путешествие по Солнечному городу. Детям объяснили, что для прогулки по его улицам необходимо хорошо знать правила дорожного движения. В ходе урока для младшеклассников проводили викторины на распознавание дорожных знаков, объяснили принципы работы перекрестков, взаимодействия автомобилей и пешеходов, системы штрафов. Также ребята посмотрели и обсудили фрагмент мультфильма "Незнайка в Солнечном городе".

Как сообщили в пресс-службе центральной детской библиотеки, мальчики смогли примерить на себя роль регулировщиков движения. Девочки исполнили песню на музыкальном конкурсе "Светофор". При "нарушении правил" в качестве штрафа ребята получали шуточные задания. А в рамках конкурса "Тише едешь - дальше будешь" детям нужно было проехать на машинках, не задев заградительных конусов, пишет "Тюменская область сегодня".