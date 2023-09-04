Двенадцатилетнего водителя остановили автоинспекторы в Уватском районе

12:51 04 сентября 2023
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Подросток на "Хонде 3 сентября разъезжал по деревне Солянка Уватского района, мама юного водителя сидела рядом, сообщает Госавтоинспекция. 

"Родительницу оштрафуют за передачу управления транспорта лицу, заведомо не имеющему водительского удостоверения, согласно законодательству сумма может составить 30 тысяч рублей. Информация о нарушении ПДД направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ПДД
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