Школьники участвуют в олимпиаде по дорожной безопасности

Юные тюменцы принимают участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги", которая стартовала на образовательной платформе Учи.ру.

Олимпиада позволяет проверить и повысить дорожную грамотность школьникам с 1 по 9-е классы. Она продлится до 15 октября 2023 года.

Госавтоинспекция призывает детей и родителей повторить ПДД и активно принять участие в Олимпиаде. В прошлом году в данном проекте приняли участие более 30-ти тысяч школьников из Тюменской области.

В этом году число ДТП с участием детей в регионе растет. С участием детей-пешеходов произошло 135 ДТП, в них погиб один ребенок, 135 детей ранены.

В Госавтоинспекции уверены, что участие тюменских школьников в Олимпиаде позволит снизить дорожную аварийность с участием детей на дорогах региона.