На тюменских дорогах запретят левый поворот на пяти участках

С 20 июля в Тюмени будут изменены схемы организации дорожного движения на нескольких участках, где причинами частых ДТП становится несоблюдение очередности проезда перекрестка при совершении левых поворотов.

На основании решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения изменения планируются:

На регулируемом перекрестке улиц Мельникайте – Таймырской. Там будет исключен левый поворот и разворот (к кардиоцентру) при движении по улице Мельникайте в сторону улицы Федюнинского.

На этом перекрестке совершено 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых получили травмы 6 человек. Кроме этого, данный левый поворот значительно снижает пропускную способность улицы Мельникайте, комментируют решение в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Поворот или разворот можно будет совершить через транспортную развязку улиц Мельникайте – 30 лет Победы либо изменив маршрут движения через улицу Холодильную и Таймырскую.

На регулируемом перекрестке улицы Республики в районе примыканий к домам № 215а и 216 будет исключен левый поворот и разворот при движении по улице Республики в сторону улицы Новаторов.

На этом перекрестке совершено 3 ДТП, в результате которых получили травмы 5 человек. После исключения левого поворота поворот или разворот можно будет совершить через транспортную развязку улиц Республики – Монтажников – 50 лет Октября.

На нерегулируемом перекрестке улиц Полевой – Комбинатской будут исключены левые повороты при выезде с улицы Комбинатской на улицу Полевую. На данном перекрестке совершено 3 ДТП, получили травмы 5 человек. Безопасный выезд на улицу Полевую возможно будет совершить через регулируемый перекресток улиц Пролетарской – Полевой.

На участке по улице Харьковской будут исключены левые повороты с прилегающих примыканий у домов № 59а и 57/3. На этом участке совершено 3 столкновения, в результате которых получили травмы 4 человека. Выезд на улицу Харьковскую возможно будет совершить через перекресток улиц Минской – Харьковской. При этом возможность повернуть к жилым домам с улицы Харьковской сохраняется (будет нанесена разметка "сплошная с прерывистой").

На улице 50 лет ВЛКСМ будет исключен левый поворот с примыкания у здания № 107.

На участке совершено 3 столкновения, в результате которых получили травмы 6 человек. Возможность повернуть к жилым домам с улицы 50 лет ВЛКСМ сохранится, будет нанесена разметка "сплошная с прерывистой").