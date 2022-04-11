Схема движения изменена на улице Пермякова в Тюмени

17:20 11 апреля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://vk.com/departamentgorhoz

На улице Пермякова у съезда на улицу 30 лет Победы при движении в сторону улицы Широтной изменена схема движения автотранспорта из-за ремонтных работ на канализационном коллекторе.

Главный инженер компании "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский рассказал, что в рамках планового весеннего обследования сетей сотрудники компании обнаружили повреждения канализационного коллектора диаметром 1200 мм.

"На этом участке улично-дорожной сети организована временная схема движения. Частично выполняются перемещения транспортных средств по съезду к ул. 30 лет Победы с возвратом на ул. Пермякова",  - сообщил директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин. 

Работы будут проводиться поэтапно, поэтому схема движения может меняться. Следите за информацией и дорожными знаками, советуют в администрации города.

Теги: дорожное движение , ЖКХ , ремонт
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2022