Схема движения изменена на улице Пермякова в Тюмени

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На улице Пермякова у съезда на улицу 30 лет Победы при движении в сторону улицы Широтной изменена схема движения автотранспорта из-за ремонтных работ на канализационном коллекторе.

Главный инженер компании "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский рассказал, что в рамках планового весеннего обследования сетей сотрудники компании обнаружили повреждения канализационного коллектора диаметром 1200 мм.

"На этом участке улично-дорожной сети организована временная схема движения. Частично выполняются перемещения транспортных средств по съезду к ул. 30 лет Победы с возвратом на ул. Пермякова", - сообщил директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.

Работы будут проводиться поэтапно, поэтому схема движения может меняться. Следите за информацией и дорожными знаками, советуют в администрации города.