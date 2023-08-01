В Тюмени открыли движение по новому съезду с объездной дороги на улицу Мельникайте

В Тюмени открыто движение по правоповоротному съезду в районе транспортной развязки на пересечении улице Мельникайте и Обхода города Тюмени, сообщает ГУС ТО.

Съезд позволяет автомобилям поворачивать с объездной дороги на улицу Мельникайте, не выезжая на кольцо. Транспортное моделирование, проведённое при поддержке ТИУ, показало, что открытие съезда на треть снизит риск возникновения затора перед кольцом.

Протяженность съезда - 622 метра, ширина — 5 метров, в рамках объекта переустроено большое количество инженерных сетей. отметил начальник управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалев. Для пешеходов обустроен тротуар вдоль улицы Мельникайте, который соединяет надземный переход с остановкой общественного транспорта.