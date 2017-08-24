Мост через Туру по Мельникайте в Тюмени закрывают на реконструкцию

15:40 24 августа 2017
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В областном центре с 3 сентября по 1 октября для транспорта будет закрыт участок улицы Мельникайте от улицы Тимофея Кармацкого до улицы Хабаровской. В это время там займутся демонтажом нынешнего и возведением нового моста через Туру.

В городском департаменте дорожной инфраструктуры обращают внимание автомобилистов на то, что объехать закрытый участок можно по улицам Дружбы, Профсоюзной, Алебашевской, улице 50 лет Октября, Тобольскому тракту, а/д "Обход города Тюмени", Домостроителей, Дамбовской.

Теги: дорожное движение , строительство , мост
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