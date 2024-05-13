В Аромашевском районе восстановили разрушенный в половодье мост

Проезжую часть моста через реку Вагай на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка, разрушенного в результате сильного паводка, восстановили дорожники, сообщает Главное управление строительства ТО.

Предварительно специалисты провели обследование моста, определили объём восстановительных работ, произведен подвоз материалов.

"Оперативно восстановлено движение по мосту через реку Вагай на автомобильной дороге Подъезд к д. Новоуфимская-Ольгина-Ангарка. Мост был разрушен в результате сильного паводка. Восстановления моста очень ждали местные жители. В соцсетях Главного управления строительства они сетовали, что не осуществляется подвоз детей в школу и затруднён проезд машин экстренных служб. На сегодня движение по мосту открыто", - рассказали в управлении.

По мере схода паводка дорожные службы проведут обследование всех подтопленных автомобильных дорог регионального значения и мостов и приведут все объекты в нормативное состояние, чтобы обеспечить безопасность и удобство проезда для всех участников дорожного движения.