Три моста реконструируют к зиме в Викуловском и Омутинском муниципальных округах

Официальный канал Главного управления строительства Тюменской области

Три моста реконструируют до конца осени в Тюменской области, они расположены в районе сел Коточиги и Скрипкино Викуловского муниципального округа и у деревне Дмитриевка Омутинского муниципального округа, сообщили в Главном управлении строительства региона.

В районе Коточиг прежний деревянный мост через реку Барсук заменят надежным железобетонным. На месте уже выполнено устройство опор моста и смонтированы балки пролетного строения. Срок завершения работ по контракту - 30 ноября 2025 года.

Продолжается реконструкция деревянного моста через реку Тенис в районе села Скрипкино на 67 километре автодороги Викулово-Ермаки-Жигули. Уже выполнено устройство опор моста и смонтированы балки пролетного строения. Тут по плану должны завершить к 1 сентября.

В районе деревни Дмитриевка на 27 км автомобильной дороги Омутинское - Армизонское через реку Солоновка подрядчик уже установил опоры моста и смонтировал балки пролетного строения. На период реконструкции моста движение автотранспорта осуществляется по временной объездной дороге. Зафиналить работы строители должны к 31 октября.