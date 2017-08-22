Тюмень за день: 22 августа

В пришкольных лагерях отдохнули 16 тысяч тюменцев

В Тюмени завершили работу детские оздоровительные лагеря дневного пребывания. В течение лета на базе 54 тюменских школ работали три смены лагерей, оздоровительным отдыхом охвачено около 16 тысяч детей.

Участок 8-го Степного переулка в Тюмени перекрыли до осени

В областном центре до 1 сентября прекращено движение транспорта в районе дома №34 на 8-м Степном переулке. Объехать этот участок можно по улицам Братской, Калужской и Калинина.

На тюменских трассах увеличили число нарядов ДПС

Сотрудники ГИБДД Тюменской и Омской областей, а также ХМАО —Югры проводят совместное мероприятие по обеспечению безопасности на общих федеральных дорогах, по которым отпускники возвращаются домой.

Роспотребнадзор признал фальсификатом 7% проверенной на тюменском рынке пищевой продукции

Роспотребнадзор по Тюменской области опубликовал результаты проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых оборотом пищевой продукции, которые были проведены в первом полугодии 2017 года.

Тюменцев приглашают на вечер вечной и настоящей музыки

В гостиничном комплексе-музее "Дом Пионеров" 26 августа состоится вечеринка с участием кавер-группы "Old-Friends Band". В светлой атмосфере советской эпохи прозвучат задорные и любимые танцевальные мелодии. Вход свободный.

В Тюмени за качество молока, творога и сыра отвечают SIM-карты

В Тюменской области презентовали онлайн-мониторинг качества местных товаров. Свежие молочные продукты компания "Золотые луга" доставляет на прилавки магазинов под управлением SIM-карт "МегаФона".