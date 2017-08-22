В пришкольных лагерях отдохнули 16 тысяч тюменцев

Фото: "Школьное лето 72" / vk.com

В Тюмени завершили работу детские оздоровительные лагеря дневного пребывания. В течение лета на базе 54 тюменских школ работали три смены лагерей, оздоровительным отдыхом охвачено около 16 тысяч детей.

В этом году вступить в ряды отдыхающих смогли и будущие первоклассники. Как отмечают педагоги, для малышей посещение летнего лагеря является одним из лучших способов адаптации к школе.

Ежедневно для отдыхающих проводились творческие, познавательные и спортивно-оздоровительные мероприятия. Как проходят будни ребенка родители могли видеть в группе "Школьное лето 72" "Вконтакте", где ежедневно публиковались новости и фотоотчеты из всех пришкольных лагерей города.

"Особе внимание в летней кампании уделено безопасности и оздоровлению детей. В игровой форме на веселых зарядках для детей проводились тренировочные эвакуации, инструктажи по технике безопасности. Неотъемлемым компонентом программ всех лагерей стали ежедневные "минутки здоровья", где ребята узнали о правилах оказания первой помощи при травмах, как снять усталость с ног, ухаживать за зубами", — рассказывают в пресс-службе департамента образования администрации Тюмени.

Для ребят было организовано трехразовое питание. В рацион школьников включены фрукты, овощи, а также продукты, обогащенные микро- и макроэлементами. Для детей до десяти лет организован дневной сон.

По итогам трех смен оздоровительный эффект получен у 97,1 % отдыхающих, замечают в департаменте.