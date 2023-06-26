Более 6 тысяч детей отдохнули в загородных лагерях в первый месяц лета

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15 загородных лагерей Тюменской области работают в рамках летней кампании-2023, в них отдохнули уже более 6 000 ребят. Еще четыре учреждения ждут открытия, сообщает информцентр правительства ТО.

Организаторы детского отдыха планируют реализовать грантовые проекты: "Звезда Героя" и областной форум детских идей "Лидеры Мы вместе", запустить заявочную кампании премии "Золотой Нафаня", две межлагерные спартакиады для старшей и младшей возрастной группы, фестиваль авторской песни "Попутного ветра", конкурс вожатского мастерства и творчества. Впереди также празднование юбилеев центра "Олимпийская Ребячка", "Энергетик", "Алые паруса", "Дружба", "Спутник", "Прометей", лагеря имени Юрия Гагарина.