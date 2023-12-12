Зимние выездные сборы-2023 пройдут для тюменских подростков в рамках проекта "Семь моих Я"

Фото ТГМОО КОС «ВЕГА»

Тюменская городская молодежная общественная организация "Клубное объединение старшеклассников "ВЕГА" проводит 15-17 декабря 2023 года на базе областного детского оздоровительно-образовательного лагеря "Остров Детства", мероприятие "Зимние выездные сборы" для тюменских подростков, входящее в план реализации проекта по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию старшеклассников "Семь моих Я", сообщили в пресс-службе организации.

"ВЕГА" - Вечная Единая Гвардия Активистов, была основана в 1980-81 учебном году на базе школы комсомольского актива. 21 мая 1983 года в рамках "ВЕГи" со сцены Дворца пионеров впервые о себе заявил Комиссарский отряд "Товарищ", который осуществляет работу на основе коммунарской методики (методики интенсивного формирования и творческого развития коллектива). Главная цель деятельности отряда - это развитие у членов организации способностей быть лидером, общаться, дружить, творчески проявлять себя, быть полезными обществу и реализовывать свои идеи.

В организации "ВЕГА" ежегодно более 250 старшеклассников чувствуют себя комфортно, заинтересованно, творчески подходят к любому делу, под руководством комиссаров разрабатывают социальные проекты, реализуют их, выстраивают свою траекторию взросления на основе общечеловеческих ценностей.

"Зимние выездные сборы" - заключительное мероприятие, реализуемое в программе проекта по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию старшеклассников "Семь моих Я", победителя конкурса муниципальных грантов среди СОНКО, финансируемое из средств городского бюджета. Более 180 подростков-участников проекта выезжают в детский оздоровительно-образовательный лагерь "Остров Детства", участвуют в различных мероприятиях, вдохновляются дружной и доброжелательной атмосферой организации, общаются со сверстниками и с наставниками в лице комиссарского отряда "Товарищ".

Подростки получают уникальную возможность для личностного развития и роста, площадку для самореализации и общения. В программе Зимних выездных сборов: игры на улице и в помещении, направленные на развитие коммуникативных навыков и умения подростков ориентироваться на местности, групповые занятия в составе 25 участников, целью которых является развитие навыков общения, творческих навыков и формирование актуальных духовно-нравственных ценностей у подростков; мастер-классы, предоставляющие подросткам площадку для творчества, развития в интересующих их сферах и актуальную информацию по различным тематикам; концертная программа и многое другое.