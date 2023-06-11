Более шестидесяти тысяч тюменских детей отдохнут в пришкольных лагерях

Пришкольные лагеря дневного пребывания работают на базе 416 школ Тюменской области. За лето в них побывает более 66 тысяч человек. В одном из лагерей на базе № 43 имени Муравленко побывал корреспондент "Тюменской области сегодня".

На первой смене с названием "Дружный хоровод" девять отрядов. Расписание вывешивается на несколько дней вперед. Дети могут видеть, какие события их ждут: поход в кино или экскурсия.

– Выездных мероприятий и приглашенных артистов у нас немного. Праздники и развлечения готовим своими силами. Учителя ведут кружки: музыкальные, художественные, спортивные, интеллектуальные. Помогают педколлективу вожатые из "Отрядов мэра", навигаторы детства, активисты РДШ.

Родители рады возможности записать ребенка в пришкольный лагерь. Изначально финансирование для пришкольного лагеря было выделено на 200 человек, но когда учителя начали собирать заявки, то выяснилось, что желающих отдохнуть гораздо больше, чем квот.