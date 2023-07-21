Около 8 тысяч детей Югры и Ямала за лето отдохнут в тюменских загородных лагерях

В лагерях Тюменской области летом 2023 года отдохнут и оздоровятся 8 000 детей из Югры и с Ямала, сообщает информцентра правительства ТО.

Регион более 20 лет сотрудничает с Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления.

"Больше 4 000 детей из Югры и с Ямала уже отдохнули в лагерях региона. Огромным спросом пользуются наши загородные центры. В них очень сильная педагогическая составляющая. Здесь мы проводим разные тематические смены, которые идут на пользу детям с точки зрения профориентации и подготовки к старшим классам", - отметил губернатор Моор.

Что касается детей Тюменской области, то более 94 тысяч ребят в лагеря региона получили путевки на льготных условиях. В целом, оздоровительная кампания идет по плану. Соблюдены все требования пребывания детей в загородных центрах.

Летом 2023 года в регионе работают 657 детских лагерей: 19 загородных оздоровительных лагерей (в них за лето побывают 24 000 детей); 11 палаточных лагерей; 627 лагерей дневного пребывания.