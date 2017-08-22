Роспотребнадзор признал фальсификатом 7% проверенной на тюменском рынке пищевой продукции

Роспотребнадзор по Тюменской области опубликовал результаты проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых оборотом пищевой продукции, которые были проведены в первом полугодии 2017 года.

По показателям фальсификации специалисты исследовали порядка 1400 проб пищевых продуктов. 7% из них не соответствовали требованиям технических регламентов. За аналогичный период 2016 года исследовано около 1000 проб, удельный вес которых не отвечал установленным требованиям в 6% случаев.

"Рост числа нестандартных проб не связан с увеличением доли фальсифицированной продукции, находящейся в обороте. Соответствующий рост связан с увеличением количества исследуемых проб, обусловленных усилением контроля управления в указанной сфере и реализации региональных программ", — подчеркнули в ведомстве.

14 проб масла (73,5%) и 29 проб сыра (100%), не соответствующих требованиям технических регламентов по жирно-кислотному составу, пришлись на продукцию, произведенную за пределами Тюменской области. Это ИП Бянов А.Д. (г. Екатеринбург), ООО "Арча" (Республика Татарстан), ООО "Сливочная страна" (Московская обл.), ООО "Маслосырбаза "Энгельская"" (Самарская область).

"При обнаружении в обороте фальсифицированной продукции управлением проводится комплекс мер, направленных на недопущение реализации данной продукции на потребительском рынке, сведения о производителях размещаются на государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей", — добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.