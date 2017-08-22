В Тюмени за качество молока, творога и сыра отвечают SIM-карты

МегаФон

В Тюменской области презентовали онлайн-мониторинг качества местных товаров. Свежие молочные продукты компания "Золотые луга" доставляет на прилавки магазинов под управлением SIM-карт "МегаФона".

Доставку продукции от комбината до прилавка, ее температурный режим, срок годности и другие важные для качества показатели в режиме реального времени отслеживают по GPS-каналам в сети оператора. Весь автопарк одного из крупнейших производителей молока связисты "прокачали" мобильными технологиями, организовав на предприятии М2М-мониторинг.

"Тюменская область всегда отличалась нестандартным подходом к организации производства. Во времена СССР именно "Ситниковский комбинат" стал первым предприятием в нашей стране по изготовлению сгущенного молока, которое пользовалось популярностью даже в космосе. Сегодня, в век информационных технологий, тюменские производители в лице компании "Золотые луга" вновь стали первыми по применению современных M2M-решений в своей отрасли. Эта технология по передаче данных с устройств набирает популярность в нашем регионе: только за последний год спрос на M2M вырос на 40%", – отметила руководитель по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" в Тюмени Анастасия Васильева.

В режиме онлайн работают и торговые представители, мерчендайзеры компании "Золотые луга". Чтобы еще быстрее пополнять прилавки новой партией продукции, сообщать о ходе выполнения работ, их планшеты подключены к высокоскоростной сети 4G.

"Каждый покупатель может быть уверен в качестве нашей продукции, ее полезности и свежести. Мы используем современные инновационные решения для контроля качества на всех этапах – от приемки сырья на комбинате, производства и до доставки в магазины. Работа нашего склада также организована с использованием "умных" мобильных технологий. Терминал сбора данных помогает контролировать партию продукции и дату производства, полностью исключая ошибки и человеческий фактор", – говорит заместитель генерального директора по связям с общественностью АО "Золотые луга" Олеся Макарова.

Помимо автоматизации логистики на предприятиях АО "Золотые луга" введена система связи с клиентами и заказчиками. Во всех филиалах компании сотрудники получают звонки от покупателей и заказчиков через интернет в рамках сервиса "МультиФон" по многоканальной линии.