Тюменцев приглашают на вечер вечной и настоящей музыки

В гостиничном комплексе-музее "Дом Пионеров" 26 августа состоится вечеринка с участием кавер-группы "Old-Friends Band". В светлой атмосфере советской эпохи прозвучат задорные и любимые танцевальные мелодии. Вход свободный.

Уникальный музейно-гостиничный комплекс "Дом Пионеров" приглашает насладиться вечной и настоящей музыкой. Вечеринка начнется в 17:00 в "Доме Пионеров" по адресу Тюмень, 27 км Ялуторовского тракта, стр. 1/1. Для гостей прозвучат старый добрый рок-н-ролл, рок, блюз, кантри — только проверенные временем хиты в профессиональном исполнении, под которые нельзя удержаться от весёлого танца.

Помимо приятной музыки гостей ожидает вкусная и сытная еда от ресторана "Столичный", уютная атмосфера пионерских вечеров и свежий воздух соснового бора.

Кстати, практически вся территория гостиничного комплекса "Дом пионеров" — это своеобразный Музей Пионерии. Среди его экспонатов можно увидеть пионерскую атрибутику – галстуки, горны, барабаны, значки, знамёна, а также плакаты, картины, многочисленные фотографии и документы, и, конечно же, раритетные предметы быта и мебель того времени. Когда-то здесь был открыт один из первых домов отдыха Тюменского обкома КПСС. После реконструкции здание превратилось в комфортабельный отель с роскошными номерами, отличным рестораном, турецкой и финской баней, бассейном и детской игровой комнатой.

Подробности можно узнать по телефону +7 (3452) 21-88-99