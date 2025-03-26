Тюменцев приглашают на трехдневный фестиваль джаза

FABRIC JAZZ ждет ценителей джаза в Тюмени - с 30 мая по 1 июня на нескольких фестивальных площадках в городе флагманский джазовый коллектив региона - оркестр "Золотая труба" и лучшие джазовые музыканты России будут исполнять мировые хиты и современные треки, рассказала куратор проекта Ксения Татаренко.

Фестиваль откроется джазовым шествием и выступлением на Центральной площади у правительства Тюменской области 30 мая. На нем будут играть оркестр "Золотая труба", югорские музыканты Егор Тренин, Алена Поль, Василий Подлесный. Гостем станет Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова - лучшего трубача России, профессора академии имени Гнесиных и в целом значимой фигуры в мире джазовой музыки. Все музыканты в оркестре - мастера высочайшего уровня, играют профессионально, легко и с вдохновением.

По словам основателя Тюменского джазового клуба FABRIC JAZZ Артема Техненко, на фестивале ждут виртуозного исполнения произведений в разных направлениях от “первых джазовых лиц со всей страны”, в числе которых будет московский коллектив "Лютый Бэнд", Виталий Головнев из Нью-Йорка со своим Московским квартетом. Имя главного хедлайнера фестиваля - в секрете.

31 мая фестиваль продолжится в загородном парк-отеле "Море леса". Слушателей ждет 10 часов отборного джаза от десятков коллективов и музыкантов под открытым небом. Приглашаем всех насладиться магией звуков джаза.

Закрытие пройдет 1 июня уютным камерным концертом во дворе "Фабрики" Молодёжная, 74, стр. 4). С 19:00 до 21:00 гостей ждет фанковый джем сейшн от резидентов клуба FABRIC JAZZ.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и департамента культуры Тюменской области.