Музфестиваль имени Богданяна собрал более двух тысяч зрителей в Тюмени

Фестиваль камерной музыки имени Ара Грачиковича Богданяна стал ярким событием, собравшим более двух тысяч зрителей. Он объединил разнообразные направления: концерты, мастер-классы по исполнительскому искусству, дискуссионные площадки и выставку работ члена Союза художников России Асмик Манукян. Художественный руководитель фестиваля - Юрий Медяник.

Ара Богданян - заслуженный деятель РФ, профессор Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Он был человеком, который стремился воспитать исполнителей в камерном жанре, одном из сложнейших в музыкальном мире, отмечают в пресс-слжубе ТКТО.

28 февраля фестиваль открыл камерный оркестр "B-A-C-H" из Екатеринбурга. Второй вечер был посвящен выступлению московского коллектива Лундстрем Трио. 3 марта состоялось выступление струнного трио артистов Тюменского филармонического оркестра. На заключительном концерте фестиваля выступил московский струнный квартет имени Давида Ойстраха, который, несмотря на сравнительно недолгую историю, уже успел завоевать признание в музыкальном мире.

Камерная музыка, как жанр, имеет глубокие корни и привлекает композиторов с XVII века благодаря своей способности передавать широкий спектр эмоций и идей. Этот фестиваль не только увековечил память о выдающемся музыканте, но и продемонстрировал богатство и разнообразие камерного искусства.

Струнный квартет имени Давида Ойстраха в первом отделении исполнил квартеты №1 и №9 Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

"Этот год является юбилейным для Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Впереди у нас масштабные гастроли в Китай, где мы планируем исполнить все его квартеты. Поэтому нам хотелось бы порадовать тюменскую публику его шедеврами, ведь каждое из этих произведений — настоящая жемчужина камерной музыки. В целом, мы считаем, что программа получилась очень интересной и разнообразной", - поделился лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и РАМ им. Гнесиных Федор Белугин.

Во втором отделении зрители услышали сочинения Александра Порфирьевича Бородина, Петра Ильича Чайковского, венгерского композитора Бела Бартока, а завершил программу знаменитый каприз итальянского скрипача Никколо Паганини.

Сочинение А. П. Бородина обладает удивительной красотой и светлым, лучезарным характером. Тот, кто впервые услышал это произведение, непременно был поражен его великолепием; не случайно оно входит в золотой фонд музыкальной классики.

Струнный квартет №1 П. И. Чайковского — одно из самых лирических и красивых произведений композитора, которое стало знаковым в начале его творческого пути. Это произведение было одним из первых, прозвучавших в Западной Европе, и сразу же завоевало признание публики.

Также в программе прозвучал миниатюрный цикл "Румынские народные танцы", который композитор Бела Барток создал на основе мелодий, записанных во время фольклорных экспедиций.

"С Юрием Медяником мы знакомы давно — учились вместе в консерватории, поэтому нас связывает долгая творческая и человеческая дружба. Ара Грачикович Богданян был профессором Московской консерватории — фигура яркая и заметная. Когда нам предложили участвовать в первом фестивале камерной музыки его памяти, мы с удовольствием согласились. Я помню, как поступал в Московскую консерваторию и ходил на уроки к различным профессорам, в том числе к Аре Грачиковичу. Его манера преподавания была своеобразной и запоминающейся; я помню все детали, хотя прошло уже 25 лет", - поделился Федор Белугин.

Фестиваль камерной музыки проходил в Тюменской филармонии с 28 февраля по 4 марта. Он проводится впервые и посвящен исполнительскому искусству игры на скрипке – инструменту, являющемуся основой камерного ансамбля. Второй фестиваль будет посвящен исполнительскому искусству игры на виолончели, сообщили в ТКТО.