Письма о войне из капсулы времени прочли в Тюменском районе

Капсулу времени с посланиями школьников заложили в Червишевской школе (Тюменский район) в 2015 году в честь 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

10 лет назад учащиеся 6, 7 и 8 классов на уроке русского языка написали в свободной форме сочинение на тему "Потомкам о Великой Отечественной войне". Ребята рассказали о своих дедушках и бабушках, участвовавших в войне, порассуждали, как важно хранить память и беречь историю. Весточки младшим товарищам украсили символами Победы – голубем, георгиевской лентой, смастерили из писем бумажные самолетики и кораблики. Сочинения было решено поместить в капсулу и вскрыть к 80-летию Победы.

В преддверии 9 мая этого года капсулу, бережно хранившуюся у заместителя директора Червишевской школы Светланы Трофимовой, торжественно вскрыли и прочли нынешние школьниками. Знакомство с посланием из прошлого стало волнительным и трогательным как для юных патриотов, так и для взрослых.

К следующим юбилеям 9 мая Червишевская школа также передала привет своим последователям: в сообществе школы создали виджет с фотографиями фестиваля "Поем песни о войне", чтобы спустя 10, 20 и 30 лет вспомнить, с какими чувствами напевали дорогие сердцу мелодии, - сообщает пресс-служба главы Тюменского района.