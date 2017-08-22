На тюменских трассах увеличили число нарядов ДПС

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Сотрудники ГИБДД Тюменской и Омской областей, а также ХМАО —Югры проводят совместное мероприятие по обеспечению безопасности на общих федеральных дорогах, по которым отпускники возвращаются домой.

На всем протяжении трасс усилен контроль за соблюдением водителями правил дорожной безопасности, увеличено число нарядов ДПС. В Тюменской области автоинспекторы проводят разъяснительную работу с автомобилистами в кемпингах, местах отдыха и сервиса.

"Дорога домой из летних отпусков не должна стать трагедией ни для одной семьи, возвращающейся домой. Усиленные посты на дорогах будут нести службу вплоть до 31 августа", — сообщают в пресс-службе УМВД по Тюменской области.