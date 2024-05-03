Ишимским полицейским пришлось спасать из ледяной воды сбегавших от них подростков

Двое одиннадцатиклассников из Ишимского района ночью ездили по деревне без прав, испугались наряда ДПС, попытались скрыться, но, доехав до соседней деревни и поняв, что их все равно остановят, бросили автомобиль, убегая, оказались в кювете, наполненном водой. Вытаскивали подростков из канавы с ледяной водой, где они уже начали тонуть, полицейские.

В ОГИБДД сообщают, что подростки не пострадали, целы. На "бесправника" составлены административные материалы за езду без водительского удостоверения и неостановку по требованию автоинспекторов. Родителей школьников вызвали на место происшествия. Мама несовершеннолетнего водителя сказала, что знала про автомобиль, который купил ее сын, но не разрешала на нем ездить. Ночью находилась на работе. Информация о нарушении будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.