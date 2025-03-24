Уватский подросток угонял от ГАИ на бабушкиной иномарке

13:06 24 марта 2025
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Водитель "Хендэ" в выходные в Увате пытался скрыться от патруля ДПС, когда его удалось остановить, то выяснилось, что за рулем 16-летний подросток, решивший покататься с другом на машине бабушки, пока она спит.                                           

Школьника привлекли к ответственности за  вождение без водительского удостоверения,  за неповиновение законным требованием сотрудников полиции,  за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности и за управление транспортным средством, будучи не пристегнутым ремнём безопасности. 

Информации о нарушении ПДД подростком направлена в подразделение по делам несовершеннолетних. С родителями водителя и в его школе будет проведена разъяснительная работа, сообщили в областной ГАИ.

Теги: ГИБДД
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