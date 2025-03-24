Уватский подросток угонял от ГАИ на бабушкиной иномарке

Водитель "Хендэ" в выходные в Увате пытался скрыться от патруля ДПС, когда его удалось остановить, то выяснилось, что за рулем 16-летний подросток, решивший покататься с другом на машине бабушки, пока она спит.

Школьника привлекли к ответственности за вождение без водительского удостоверения, за неповиновение законным требованием сотрудников полиции, за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности и за управление транспортным средством, будучи не пристегнутым ремнём безопасности.

Информации о нарушении ПДД подростком направлена в подразделение по делам несовершеннолетних. С родителями водителя и в его школе будет проведена разъяснительная работа, сообщили в областной ГАИ.