Тюменке пришлось заплатить штрафы за прежнего хозяина ее Mercedes

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюмени с помощью системы "Паутина" накануне остановили Mercedes, на котором числятся десятки выявленных и неоплаченных нарушений, выявленных камерами фотовидеофиксации.
За рулем иномарки находилась тюменка, которая рассказала, что купила машину совсем недавно, не зная, что из-за долгов предыдущего владельца на автомобиль установлены ограничения на регистрационные действия. Собственнице "Мерседеса" пришлось уплатить чужие долги в размере более 100 тысяч рублей, в том числе по штрафам Госавтоинспекции 35 800 рублей за 44 нарушения ПДД, рассказали в областной ГАИ.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru