Тюменке пришлось заплатить штрафы за прежнего хозяина ее Mercedes

15:18 30 октября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото ГАИ ТО

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюмени с помощью системы  "Паутина" накануне остановили Mercedes, на котором числятся десятки выявленных и неоплаченных нарушений, выявленных камерами фотовидеофиксации.

За рулем иномарки находилась тюменка, которая рассказала, что купила машину совсем недавно, не зная, что из-за долгов предыдущего владельца на автомобиль установлены ограничения на регистрационные действия. Собственнице "Мерседеса" пришлось уплатить чужие долги в размере более 100 тысяч рублей, в том числе по штрафам Госавтоинспекции 35 800 рублей за 44 нарушения ПДД, рассказали в областной ГАИ.

Теги: ГИБДД , оплата штрафов , правила дорожного движения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2024