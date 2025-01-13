В Тюменской области усилят контроль за пассажирским транспортом

В 2025 году ГАИ усилит контроль за пассажирским транспортом с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, заявил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Рост ДТП с участием пассажирского транспорта был зафиксирован в 2024 году: выявлено 149 ДТП с участием автобусов и маршрутных такси, в них погибли 2 человека, 188 человек ранены. В этом году такая тенденция сохраняется: за первые десять дней случилось таких аварии, в них ранения получили 11 человек.

"Мы уже наметили дополнительные меры по предупреждению таких аварий. Будет организован выборочный контроль за пассажирским транспортом, пройдут профилактические визиты в предприятия, занимающиеся организацией пассажирских перевозок. Мы еще раз проверим законность перевозок по заказу. Особое внимание уделим соблюдению водителями автобусов режима труда и отдыха, техническому состоянию автобусов", - сказал Андрей Миллер.