Тюмень за день: 7 августа

Скалодром станет доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья

Заведующий отделения альпинизма и скалолазания Дворца творчества и спорта "Пионер" Тимур Гайнуллин выиграл в конкурсе грантов Президента Российской Федерации. Его проект направлен на развитие адаптивного альпинизма и скалолазания для людей с особенностями здоровья.

В минувшие выходные бригады скорой помощи спасли жизнь 44 тюменцам

За минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1407 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 527 пациентов. 480 вызовов переданы в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19. Врачи оперативного отдела провели 175 телефонных консультаций по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Тюменцы могут поместить фитнес-тренера в карман

Россияне все чаще используют мобильные технологии для ЗОЖ. По данным ВЦИОМ, существует более 97 тысяч приложений для смартфонов, позволяющих контролировать собственное здоровье. И больше половины жителей страны устанавливали такого помощника на свой гаджет хотя бы раз. Эксперты "МегаФона" составили ТОП-5 мобильных приложений, с которыми смартфон станет виртуальным тренером и поможет в самостоятельных занятиях спортом.

В Тюмени ожидается похолодание

На этой неделе синоптики прогнозируют в Тюмени снижение температуры. Сегодня, 7 августа, ожидается до 19 градусов тепла, день пройдет без осадков.

Тюменцы хотят сняться в короткометражке о любимом городе

Более 130 тюменцев разного возраста и опыта прислали заявки на кастинг в фильм Cherchez la femme во время основной волны отбора. Ее предварительные итоги станут известны на в начале этой недели, а пока объявлена вторая волна: портфолио принимаются на почту tmn.film@gmail.com до 8 августа включительно.