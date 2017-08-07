Тюменцы могут поместить фитнес-тренера в карман

13:35 07 августа 2017
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МегаФон

Россияне все чаще используют мобильные технологии для ЗОЖ. По данным ВЦИОМ, существует более 97 тысяч приложений для смартфонов, позволяющих контролировать собственное здоровье. И больше половины жителей страны устанавливали такого помощника на свой гаджет хотя бы раз. Эксперты "МегаФона" составили ТОП-5 мобильных приложений, с которыми смартфон станет виртуальным тренером и поможет в самостоятельных занятиях спортом.

"Забронировать отель, купить авиабилет, заправить авто со счета мобильного, помочь накачать мышцы или сбалансировать питание – смартфон может почти все. Главное, чтобы в нем были быстрый 4G-интернет и нужные программы. Первый вопрос решается установкой нашей сим-карты, а второй – скачиванием приложений, отобранных экспертами на основе популярности и отзывов клиентов", – отмечает директор по инфраструктуре "МегаФона" на Урале Антон Щербаков.

№1. "Runkeeper" для любителей бега и скандинавской ходьбы. Приложение позволяет делать фотоснимки и оперативно публиковать их в соцсетях. Оно может быть интегрировано с другими фитнес-приложениями и программами, моделирующими состояние здоровья.

№2. Инструктор на "7 минут". Идеально подходит для занятых людей и для тех, кто пока не готов посещать спортзал. Тренировки занимают всего семь минут в день и не требуют дополнительных тренажеров.

№3. "Фитнес-план 30 дней". Виртуальный фитнес-тренер разработает эффективный и детальный план по достижению результатов на месяц. В приложении есть подсказки, которые укажут правильную технику выполнения. Фитнес-план содержит все необходимые советы и упражнения для приведения тела в форму.

№4. "Ежедневник" для соблюдения диеты "FatSecret". Приложение помогает следить за питанием: высчитывает индивидуальную суточную норму калорий исходя из ваших данных (пол, рост, вес, возраст и образ жизни), а также рассчитывает количество калорий, процент белков, жиров и углеводов из того списка продуктов, который вы вносите в дневной рацион.

№5. "Мой тренер по похудению". Приложение окажет психологическую помощь в борьбе с лишним весом, чувством голода, "заеданиями", искушениями и ленью. Оно содержит мотивирующие рекомендации, уведомления о цели, мотивирующие фото и многое другое.

"После окончания спортивной карьеры стал тренером и за полгода набрал лишний вес, – делится  российский лыжник,призёр этапа Кубка мира, участник Олимпийских игр в Нагано Андрей Нутрихин. – С помощью инструктора и приложения "Fat Secret" удалось скорректировать режим питания и физических нагрузок. Результат – минус 10 кг за 4 месяца".

Теги: фитнес , ЗОЖ , Мегафон , здоровье , спорт , мобильное приложение , технологии
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