В Тобольске стало больше 4G

В Тобольске установлены новые телеком-объекты МегаФона с поддержкой сети четвертого поколения. Современная инфраструктура связи введена в эксплуатацию в новом ЖК "Центральный", в районе "Савинский затон" на левом берегу Иртыша, на территории крупной промышленной зоны БСИ-2, а также вблизи микрорайонов с коттеджной застройкой "Соколовка" и "Ершовка". Здесь 4G оператора появился впервые. Введенные базовые станции работают в трех диапазонах LTE, что обеспечивает широкую зону покрытия и высокую скорость передачи данных — до 110 Мбит/с, сообщает пресс-служба Мегафона.

Устойчивый сигнал и быстрый интернет появился на участке автомагистрали Тюмень — Ханты-Мансийск в черте Тобольска, на горнолыжном комплексе Алемасова, где находится самая высокая гора в Тюменской области. "По данным аналитиков, за январь в зоне покрытия новых базовых станций среднее потребление в сети 4G на одного тоболяка выросло на 13%. А суммарный трафик передачи данных в этих локациях увеличился на 27%", - отмечают в пресс-слжубе компании.

Директор МегаФона в Тюменской области Евгений Пфлаумер: