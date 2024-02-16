В Тобольске стало больше 4G

В Тобольске установлены новые телеком-объекты МегаФона с поддержкой сети четвертого поколения. Современная инфраструктура связи введена в эксплуатацию в новом ЖК "Центральный", в районе "Савинский затон" на левом берегу Иртыша, на территории крупной промышленной зоны БСИ-2, а также вблизи микрорайонов с коттеджной застройкой "Соколовка" и "Ершовка". Здесь 4G оператора появился впервые. Введенные базовые станции работают в трех диапазонах LTE, что обеспечивает широкую зону покрытия и высокую скорость передачи данных — до 110 Мбит/с, сообщает пресс-служба Мегафона.
Устойчивый сигнал и быстрый интернет появился на участке автомагистрали Тюмень — Ханты-Мансийск в черте Тобольска, на горнолыжном комплексе Алемасова, где находится самая высокая гора в Тюменской области. "По данным аналитиков, за январь в зоне покрытия новых базовых станций среднее потребление в сети 4G на одного тоболяка выросло на 13%. А суммарный трафик передачи данных в этих локациях увеличился на 27%", - отмечают в пресс-слжубе компании.
Директор МегаФона в Тюменской области Евгений Пфлаумер:
Мы учитываем тенденции цифрового поведения тоболяков и расширяем сеть четвертого поколения там, где она наиболее востребована. За последние полгода наши инженеры провели модернизацию инфраструктуры в десятках туристических локаций, запустили новое оборудование в жилых и промышленных зонах Тобольска, на главной трассе, соединяющей наш регион с Югрой.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru