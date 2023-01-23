Telegram в России обогнал по трафику WhatsApp

Мессенджер Telegram в 2022 году впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) по объему пользовательского трафика, как сообщают "Ведомости" к началу 2023-го доля Telegram превысила 60–80% от общего объема трафика.

В "Вымпелкоме" (бренд "Билайн") отмечают, что объем трафика WhatsApp стабилен, "нет ни роста, ни падения". Объем трафика Telegram в 2022 году превысил показатели американского мессенджера и за первые две недели января вырос на 68% год к году.

МТС сообщают, что доля Telegram составляет около 80%, и по активности пользователей он обходит WhatsApp, который количеству пользователей опережает другие мессенджеры.

По данным "МегаФона", Telegram сохраняет лидерские позиции в трафике с марта 2022 года. За две последние недели декабря его доля в общем объеме трафика в мессенджерах достигала 61%, у WhatsApp — 28%. В январе доля Telegram составила уже 62% против 27% у WhatsApp, уточнил представитель оператора.

В Tele2 сказали, что Telegram пока не обогнал WhatsApp и по количеству пользователей занимает второе место. "Но именно Telegram — самый быстрорастущий мессенджер: за год его аудитория среди абонентов Tele2 увеличилась практически на 50%",— уточнил представитель компании.

Согласно статистике Mediascope, к началу января аудитория Telegram выросла вдвое - почти до 48,8 млн пользователей, что составляет около 40% всех интернет-пользователей в стране. Прирост аудитории за год составил 5 млн человек.