Скалодром станет доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья

Заведующий отделения альпинизма и скалолазания Дворца творчества и спорта "Пионер" Тимур Гайнуллин выиграл в конкурсе грантов Президента Российской Федерации. Его проект направлен на развитие адаптивного альпинизма и скалолазания для людей с особенностями здоровья.

Сумма полученного гранта составляет 1 640 000 рублей. На эти средства уже имеющийся скалодром дополнят необходимым минимумом для безопасного и продуктивного тренировочного процесса особых спортсменов.

"Многие современные спортзалы и клубы просто не предполагают работу с этим слоем населения, не вкладываются в развитие, не видят в этому будущего. Наша команда педагогов, тренеров, инструкторов и волонтёров надеется, что лазание откроет для них новый мир!" ̶ рассказал Тимур Гайнуллин.

На данный момент уже ведётся работа с детьми с особенностями здоровья из профильных центров. Ребята с большим удовольствием посещают скалодром и делают первые успехи.