Тюменская молодежь выиграла 4 золотые медали в скалолазании

Юные тюменские спортсмены успешно выступили в Воронеже на всероссийских соревнованиях по скалолазанию в дисциплине "Лазание на скорость". В их копилке четыре золотые медали.

В возрастной категории 14-15 лет среди девушек победу одержала Лейла Брусованская. У юношей 14-15 лет выиграл Ярослав Барышев.

Среди девушек 16-17 лет победила вице-чемпионка России Евгения Лысенко. У юниоров лидировал Александр Касимов.

Также среди юношей 16-17 лет тюменец Александр Банников показывал хороший результат, но остановился в шаге от бронзы.

Тренирует скалолазов Елена Климова.