Тюменская молодежь выиграла 4 золотые медали в скалолазании

Юные тюменские спортсмены успешно выступили в Воронеже на всероссийских соревнованиях по скалолазанию в дисциплине "Лазание на скорость". В их копилке четыре золотые медали.
В возрастной категории 14-15 лет среди девушек победу одержала Лейла Брусованская. У юношей 14-15 лет выиграл Ярослав Барышев.
Среди девушек 16-17 лет победила вице-чемпионка России Евгения Лысенко. У юниоров лидировал Александр Касимов.
Также среди юношей 16-17 лет тюменец Александр Банников показывал хороший результат, но остановился в шаге от бронзы.
Тренирует скалолазов Елена Климова.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru