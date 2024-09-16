Тюменская молодежь выиграла 4 золотые медали в скалолазании

11:00 16 сентября 2024
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Юные тюменские спортсмены успешно выступили в Воронеже на всероссийских соревнованиях по скалолазанию в дисциплине "Лазание на скорость". В их копилке четыре золотые медали.

В возрастной категории 14-15 лет среди девушек победу одержала Лейла Брусованская. У юношей 14-15 лет выиграл Ярослав Барышев.
Среди девушек 16-17 лет победила вице-чемпионка России Евгения Лысенко. У юниоров лидировал Александр Касимов.

Также среди юношей 16-17 лет тюменец Александр Банников показывал хороший результат, но остановился в шаге от бронзы.

Тренирует скалолазов Елена Климова.

Теги: скалолазание , соревнования
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