В минувшие выходные бригады скорой помощи спасли жизнь 44 тюменцам

За минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1407 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 527 пациентов. 480 вызовов переданы в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19. Врачи оперативного отдела провели 175 телефонных консультаций по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Серьезная опасность угрожала жизни и здоровью 44 тюменцев. Экстренная помощь оказана 8 пациентам в состоянии комы, шока, 17 – с острым коронарным синдромом, 19 – с нарушением мозгового кровообращения.

Так, в ночь с 6 на 7 августа врачи оперативно оказали помощь 54-летнему мужчине. Почувствовав себя нехорошо, он принял лекарство, а жена тем временем сообщила диспетчеру "03" адрес вызова и другие сведения о пациенте и его заболевании.

На месте фельдшерская бригада была через девять минут, еще несколько минут ушло на осмотр и запись электрокардиограммы - медики предположили острый коронарный синдром с подъемом сегмента. Отправив кардиограмму через мобильную связь врачу-консультанту скорой помощи, они получили подтверждение диагноза и дополнительные рекомендации. В результате медикаментозная терапия позволила быстро купировать болевой синдром, пациента в состоянии средней степени тяжести бригада медиков оперативно доставила в кардиоцентр, сообщает пресс-служба Станции скорой помощи.